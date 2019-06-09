Россия зафиксировала 11 нарушений перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 11 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - 8, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 11 случаев стрельбы в провинциях: Латакия – 10, Хама – один. Турецкой частью представительства зафиксировано восемь случаев стрельбы в провинциях: Идлиб – один, Хама – семь", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в течение суток Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев провел две гуманитарные акции. В населенном пункте Эль-Хусейния провинции Дейр-эз-Зор и в лагере беженцев "Джиндерия" провинции Латакия выдано по 500 продовольственных наборов весом 2,175 тонны.