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РИА Новости

В США подготовили к первому полету засекреченный "самолет-пулю"

Вчера, 09:12
32796
© SoCal AIRSHOWCамолет Celera 500L. Архивное фото
Cамолет Celera 500L. Архивное фото
© SoCal AIRSHOW
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Американская компания Otto Aviation подготовила к испытаниям самолет Celera 500L.
Разработки самолета велись около десяти лет в секретном режиме, неизвестна большая часть его характеристик, однако, как отмечает портал The Drive, воздушное судно несколько раз видели на скоростных тестах в аэропорту Южной Калифорнии.
Модель назвали "самолетом-пулей" из-за каплевидной формы фюзеляжа. Утверждается, что аппарат, управляемый одним пилотом, благодаря особенностям строения сможет взлетать и садиться на любом аэродроме.
В патенте на самолет указана примерная скорость судна — в районе 740-820 километров в час на максимальной высоте до 20 километров.
Так, другой популярный одномоторный турбовинтовой самолет Pilatus PC-12 способен развить скорость всего до 530 километров в час и потребляет гораздо больше топлива — галлон на восемь километров пути против того же объема на 50 километров полета у Celera 500L.
Разработчики уверены, что самолет станет прорывом на рынке гражданских авиаперевозок, поскольку расходы на его эксплуатацию будут гораздо ниже, чем у всех конкурентов.
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СШАВ мире
Популярные комментарии
Наркодиллеры США похоже должны по достоинству оценить сию полезную штуковину.
9 июня, 09:57
CCicicipi
24150018
Новый концепт в авиостроении. Увы но без таких наработок прогресса в авиации не будет. В России обозначилась такая тенденция: пусть они деньги тратят пробуют мы посомтрим если что повторим. Итог повторить не можем т.к. нужны их материалы движки станки технологии элементная база авионика да они еще все новые разработки патентуют. Как следствие супер Джет с 70 процентами импортных комплектующих. А такой самолетик для африканских или азиатских ближних линий очень даже подошел. Вот американский подход-есть торговая ниша вот Вам товар.
9 июня, 11:34
АСАртур Саляхов
1000004
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