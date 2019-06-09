В США подготовили к первому полету засекреченный "самолет-пулю"

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Американская компания Otto Aviation подготовила к испытаниям самолет Celera 500L.

Разработки самолета велись около десяти лет в секретном режиме, неизвестна большая часть его характеристик, однако, как отмечает портал The Drive , воздушное судно несколько раз видели на скоростных тестах в аэропорту Южной Калифорнии.

Модель назвали "самолетом-пулей" из-за каплевидной формы фюзеляжа. Утверждается, что аппарат, управляемый одним пилотом, благодаря особенностям строения сможет взлетать и садиться на любом аэродроме.

В патенте на самолет указана примерная скорость судна — в районе 740-820 километров в час на максимальной высоте до 20 километров.

Так, другой популярный одномоторный турбовинтовой самолет Pilatus PC-12 способен развить скорость всего до 530 километров в час и потребляет гораздо больше топлива — галлон на восемь километров пути против того же объема на 50 километров полета у Celera 500L.