Открытый российский кинофестиваль "Кинотавр", ежегодно проводится в Сочи , является смотром-конкурсом фильмов, получивших экспертную оценку членов отборочной комиссии.

"Кинотавр" ведет свою историю с 1991 года. Предшественником "Кинотавра" был "Фестиваль некупленного кино", организованный в 1990 году в Подольске негосударственной независимой компанией "Подмосковье" под руководством Марка Рудинштейна. Возникновение такого фестиваля было связано с сокращением финансирования российского кинопроизводства во времена перестройки.

Начинание получило поддержку кинематографической общественности, и в 1991 году в Сочи родился национальный фестиваль "Кинотавр", который возглавили Марк Рудинштейн и Олег Янковский, бессменный президент фестиваля с 1993 года по 2004 год.

В 2005 году "Кинотавр" сменил владельцев . Основатель "Кинотавра" Марк Рудинштейн передал свое "детище" продюсерам Александру Роднянскому и Игорю Толстунову.

Изменился логотип фестиваля. На смену "кинотавру" - животному на трех ногах - пришла новая эмблема. Символом российского кинофорума стал золотой круг, верхняя половина которого изображает солнце, а нижняя - море.

Задача кинофестиваля – презентация новейших кинопроизведений, поддержка творческих поисков мастеров и молодых кинематографистов, продвижение российского кино, повышение авторитета киноискусства, его значения в жизни общества и, как следствие, реальное воздействие на кинопроцесс.

В рамках кинофестиваля проводятся: конкурсная программа полнометражного игрового кино; конкурсная программа короткометражного игрового кино "Кинотавр. Короткий метр"; программа жанрового кино "Кино на площади".

Программа кинофестиваля также включает в себя мастер-классы, пресс-конференции, спецпоказы, презентации проектов.

Победителями "Кинотавра" в разные годы становились фильмы "Брат" и "Война" Алексея Балабанова, "Водитель для Веры" Павла Чухрая, "Изображая жертву" Кирилла Серебренникова, "Бедные родственники" Павла Лунгина, "Простые вещи" Алексея Попогребского и многие другие.

Правила отбора конкурсных фильмов оговорены в регламенте фестиваля. Все фильмы, принимаемые к участию, должны иметь удостоверение национального фильма (УНФ), прокатное удостоверение (ПУ).

Для участия в конкурсной программе участвуют художественные полнометражные фильмы продолжительностью не менее 60 минут, производства предыдущего и текущего годов, снятые на русском языке или других языках народов РФ (за исключением случаев, если использование иностранного языка является неотъемлемой частью художественного замысла – с субтитрами на русском языке), не принимавшие участия в российских фестивалях, не транслировавшиеся по телевидению, не выходившие в прокат и не размещенные в свободном доступе в сети Интернет.

Для участия в конкурсной программе "Кинотавр. Короткий метр" принимаются короткометражные игровые ленты продолжительностью не более 25 минут, снятые на русском языке или других языках народов РФ. Фильм не должен предварительно принимать участие в других российских фестивалях за исключением фестиваля "Святая Анна" и Международного студенческого фестиваля ПитерКиТ, а также не должен выходить в кинотеатральный прокат и размещаться в свободном доступе в сети Интернет. Короткометражные фильмы не должны иметь публичных показов, за исключением показов в учебных заведениях в образовательных целях.

Программа жанрового кино "Кино на площади" формируется отборочной комиссией фестиваля из художественных и анимационных полнометражных фильмов на цифровых носителях, вышедших или не выходивших в прокат в предыдущем и текущем годах.

Окончательное решение о включении фильма в конкурсную программу фестиваля принимает отборочная комиссия.

Фильмы конкурсной программы оценивает жюри ведущих мастеров отечественной культуры в количестве не менее семи человек, при этом председатель жюри имеет два голоса. Фильмы конкурсной программы "Кинотавр. Короткий метр" оценивает жюри в количестве не менее четырех человек, его председатель также имеет два голоса.

В состав обоих жюри не могут входить лица, участвующие в создании или коммерческом прокате конкурсных картин. Жюри не имеет права не присуждать приз по какой-либо из номинаций или делить призы внутри номинаций. Все члены жюри должны воздерживаться от публичных высказываний по поводу конкурсных картин до закрытия фестиваля.

Призеры фестиваля награждаются призами-статуэтками, денежными призами и дипломами фестиваля.

На фестивале "Кинотавр" присуждаются: главный приз в конкурсе полнометражных фильмов, денежный приз в размере 625 тысяч рублей; приз за лучшую режиссуру; приз за лучший дебют, денежный приз в размере 325 тысяч рублей; приз за лучшую женскую роль; Приз имени Олега Янковского за лучшую мужскую роль; приз за лучшую операторскую работу; Приз имени Григория Горина за лучший сценарий; Приз имени Микаэла Таривердиева автору оригинальной музыки к фильму; Приз имени Даниила Дондурея Гильдии киноведов и кинокритиков России.

В конкурсной программе "Кинотавр. Короткий метр" победителю присуждается приз за лучший фильм, денежный приз в размере 125 тысяч рублей и вручается диплом.

Также жюри может вынести особое упоминание – в этом случае выдается диплом фестиваля. На церемонии открытия или закрытия фестиваля вручается приз "За вклад в российский кинематограф".

Президентом фестиваля "Кинотавр" является Александр Роднянский, программным директором – Ситора Алиева, продюсером/директором – Полина Зуева.

Главный приз кинофестиваля был удостоен фильм Наталии Мещаниновой "Сердце мира". Эта же картина получила приз имени Даниила Дондурея Гильдии киноведов и кинокритиков России.

Приз за лучшую режиссуру завоевала картина "Русский Бес" режиссера Григория Константинопольского.

Приз за лучшую женскую роль был вручен Анне Слю за фильм "Подбросы", призом за лучшую мужскую роль был отмечен Степан Девонин, исполнивший главную роль в киноленте "Сердце мира".

За лучшую операторскую работу был награжден Денис Аларкон-Рамирес (фильм "Подбросы"). За лучший сценарий были отмечены Авдотья Смирнова, Анна Пармас, Павел Басинский за работу над картиной "История одного назначения".

Специального диплома жюри за создание пронзительного образа войны глазами ребенка была удостоена Марта Козлова, исполнившая главную роль в фильме Алексея Федорченко "Война Анны".

Наградой за музыкальное решение фильма были отмечены Леонид Десятников и Алексей Сергунин за работу над картиной "Ван Гоги".

Призами за лучший дебют были удостоены фильмы "Кислота" Александра Горчилина и "Глубокие реки" Владимира Битокова.