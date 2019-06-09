Процедура выборов президента Казахстана

Согласно Конституции республики Казахстан ( 1995 ), президент является главой государства, его высшим должностным лицом, определяющим основные направления внутренней и внешней политики государства и представляющим Казахстан внутри страны и в международных отношениях.

Президент Республики Казахстан избирается совершеннолетними гражданами на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет.

В соответствии с законом "О выборах в Республике Казахстан" (1995), очередные выборы президента проводятся раз в пять лет в первое воскресенье декабря соответствующего года и не могут совпадать по срокам с выборами нового состава парламента.

Внеочередные президентские выборы назначаются решением президента Республики и проводятся в течение двух месяцев со дня их назначения. Последующие вслед за внеочередными очередные выборы президента объявляются через пять лет в установленные законом сроки.

Одно и то же лицо не может быть избрано президентом более двух раз подряд. Данное ограничение не распространяется на первого президента Казахстана – лидера нации.

Президентом Казахстана может быть избран гражданин республики по рождению, не моложе сорока лет, свободно владеющий государственным языком, проживающий в Казахстане последние 15 лет и имеющий высшее образование.

Кандидат на должность президента должен иметь опыт работы на государственной службе или на выборных государственных должностях, составляющий не менее пяти лет, а также обладать активным избирательным правом.

Не может принимать участие в выборах президента лицо, имеющее судимость, которая не погашена или не снята в установленном законом порядке, либо признанное судом виновным в совершении преступления коррупционной направленности.

Президент Казахстана не вправе быть депутатом представительного органа, занимать иные оплачиваемые должности и осуществлять предпринимательскую деятельность.

Право выдвижения кандидатов в президенты принадлежит республиканским общественным объединениям, зарегистрированным в установленном порядке.

Общественное объединение вправе выдвигать кандидатами лиц, не являющихся членами данного общественного объединения.

Выдвижение кандидатов в президенты начинается со дня, следующего за днем объявления о выборах, и заканчивается в 18.00 по местному времени за два месяца до выборов.

Кандидат в президенты вносит на счет Центральной избирательной комиссии избирательный взнос в 50-кратном размере установленной законодательством минимальной заработной платы. Внесенный взнос возвращается кандидату в случаях, если по итогам выборов кандидат избран президентом или по итогам голосования кандидат набрал не менее 5% голосов избирателей, принявших участие в голосовании, а также в случае смерти кандидата. Во всех остальных случаях внесенный взнос возврату не подлежит и обращается в доход республиканского бюджета.

Кандидат в президенты должен быть поддержан не менее чем 1% от общего числа избирателей, в равной мере представляющих не менее двух третей областей, город республиканского значения и столицу республики.

Регистрация кандидатов в президенты осуществляется Центральной избирательной комиссией.

Кандидат и его (ее) супруга (супруг) до регистрации представляют в органы государственных доходов по месту жительства декларации о доходах и имуществе на первое число месяца начала срока выдвижения.

Для подтверждения отсутствия у кандидата в президенты заболеваний, препятствующих исполнению обязанностей президента, проводится его медицинское освидетельствование, итоги которого оформляются соответствующим медицинским заключением о состоянии здоровья.

К регистрации представляется любое число кандидатов в президенты.

Центральная избирательная комиссия не позднее чем на седьмой день после регистрации кандидатов в президенты публикует в СМИ сообщение о регистрации с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения, занимаемой должности (занятия), места работы и жительства каждого кандидата, а также, в зависимости от усмотрения кандидата, сведений о его принадлежности к общественному объединению, национальной принадлежности.

Кандидат в президенты в любое время со дня регистрации, но не позднее, чем за два дня до голосования, может снять свою кандидатуру, обратившись с письменным заявлением в ЦИК.

В случае если в результате выбытия кандидатов после окончания срока регистрации осталось менее двух кандидатов в президенты, Центральная избирательная комиссия своим постановлением продлевает срок выборов не более чем на два месяца.

На выборах президента вся территория Казахстана является единым общенациональным избирательным округом.

Гражданин Казахстана включается в список избирателей на конкретном избирательном участке по факту его регистрации по месту жительства.

Избирательные бюллетени печатаются на государственном и русском языках. Зарегистрированные кандидаты в президенты включаются в избирательный бюллетень в алфавитном порядке государственного языка.

В день выборов голосование проводится с 7.00 до 20.00 по местному времени. Территориальные избирательные комиссии по представлению соответствующего акима (глава местного исполнительного органа государственной власти), участковых избирательных комиссий вправе устанавливать иное время начала и окончания голосования. При этом голосование не может начинаться ранее 6.00 и заканчиваться позднее 22.00.

Избирательные бюллетени выдаются лицам, включенным в список избирателей, по предъявлении паспорта или другого документа, удостоверяющего личность. Избиратели расписываются в списке в получении бюллетеней.

Член комиссии, выдавший бюллетень, ставит в нем свою подпись, а также расписывается в списке против фамилии избирателя, получившего бюллетень. Председатель и секретарь избирательной комиссии не вправе выдавать бюллетени.

Каждый избиратель голосует лично. Передача права голоса, как и голосование за других лиц на выборах не допускаются.

В случае, когда отдельные избиратели по состоянию здоровья, по причине ухода за больным членом семьи, а также находящиеся в отдаленных и труднодоступных районах, где не образованы избирательные участки, не могут прибыть для голосования, участковая избирательная комиссия по их письменной просьбе, которая может быть подана не позднее 12.00 местного времени в день голосования, должна организовать голосование в месте пребывания этих избирателей.

Избиратель заходит в кабину для голосования и ставит любую отметку в пустом квадрате справа от фамилии кандидата, за которого он голосует, после чего заполненный бюллетень опускается в урну для голосования.

Избиратель, не имеющий возможности самостоятельно заполнить бюллетени, вправе воспользоваться помощью лица, которому он доверяет. Его фамилия после голосования заносится в список избирателей рядом с росписью избирателя в получении бюллетеня. Этим лицом не может быть: член избирательной комиссии; должностное лицо местного представительного или исполнительного органа; доверенное лицо кандидата; представитель средств массовой информации; наблюдатель, зарегистрированный в соответствующей избирательной комиссии.

Подсчет голосов на всех избирательных участках начинается в 20.00 по местному времени, если на данном участке не изменено время голосования. В случае изменения времени голосования подсчет голосов начинается по окончании голосования.

Избранным президентом республики Казахстан считается кандидат, набравший более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Если в избирательный бюллетень было включено более двух кандидатов в президенты и ни один из них не был избран, ЦИК назначает повторное голосование по двум кандидатам, получившим наибольшее количество голосов. В случае выбытия одного из кандидатов в избирательный бюллетень включается следующий кандидат, получивший большее количество голосов. Повторное голосование проводится не позднее чем в двухмесячный срок.

Избранным президентом при повторном голосовании считается кандидат набравший большее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, по сравнению с другим кандидатом.

Если выборы президента были признаны недействительными либо повторное голосование не позволило определить избранного президента, Центральная избирательная комиссия назначает повторные выборы.

Центральная избирательная комиссия в семидневный срок со дня проведения выборов регистрирует избранного президента.