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РИА Новости

Процедура выборов в парламент Южной Осетии

Вчера, 09:00
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© РИА Новости / Николай ПротопоповСтолица Южной Осетии город Цхинвал
Столица Южной Осетии город Цхинвал
© РИА Новости / Николай Протопопов
Согласно Конституции Южной Осетии (2001), высшим представительным законодательным органом республики является однопалатный парламент, который избирается сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Парламент состоит из 34 депутатов. 17 из них избираются по одномандатным избирательным округам, которые формируются на основании данных о числе избирателей, зарегистрированных на территории страны. 17 депутатов избираются по пропорциональной избирательной системе по единому республиканскому избирательному округу, который включает в себя всю территорию Южной Осетии.
Депутатом парламента может быть избран гражданин Южной Осетии, достигший на день голосования 21 года и постоянно проживающий последние пять лет на территории республики.
Избирать депутатов парламента имеют права граждане, достигший на день голосования возраста 18 лет. Все граждане Южной Осетии, обладающие активным избирательным правом, включаются в списки избирателей.
Не имеет права избирать и быть избранным гражданин Южной Осетии, признанный судом недееспособным или содержащийся в местах лишения свободы по приговору суда, вступившему в законную силу. Также не имеет права быть избранным депутатом парламента гражданин, имеющий гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание на территории иностранного государства (за исключением Российской Федерации).
Выборы депутатов парламента назначает президент. Решение о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 70 дней до дня голосования. Днем голосования на выборах депутатов парламента является второе воскресенье месяца, в котором истекает конституционный срок, на который был избран парламент предыдущего созыва.
В случае досрочного прекращения полномочий парламента, днем голосования является последнее воскресенье перед днем, когда истекают три месяца со дня роспуска парламента.
Если воскресенье, на которое должны быть назначены выборы, совпадает с днем, предшествующим нерабочему праздничному дню, или с нерабочим праздничным днем, или с днем, следующим после нерабочего праздничного дня, либо объявлено в установленном порядке рабочим днем, выборы назначаются на следующее воскресенье.
Граждане, обладающие пассивным избирательным правом, могут быть выдвинуты кандидатами непосредственно или в составе республиканских списков кандидатов.
Непосредственное выдвижение кандидатов может быть осуществлено путем самовыдвижения, а также путем выдвижения их политическими партиями. Политическая партия вправе выдвинуть кандидатами, в том числе в составе республиканского списка кандидатов, граждан, являющихся членами данной политической партии, а также граждан, не являющихся членами данной или иной политической партии.
В поддержку кандидата-самовыдвиженца должны быть собраны подписи не менее 10% избирателей от общего числа избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего избирательного округа. В случае проведения досрочных выборов в поддержку кандидата должно быть собрано соответственно не менее 5%.
Политическая партия, выдвинувшая республиканский список кандидатов, осуществляет в поддержку списка сбор не менее 1500 подписей избирателей, при этом на каждую административно-территориальную единицу должно приходиться не менее 150 подписей.
Политическая партия, выдвинувшая кандидатов по одномандатным избирательным округам, осуществляет в поддержку кандидата сбор подписей избирателей того избирательного округа, в котором выдвинут кандидат. В поддержку каждого кандидата должны быть собраны подписи не менее 10% избирателей от общего числа избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего избирательного округа (в случае проведения досрочных выборов – 5%).
Центральная избирательная комиссия не позднее чем через 14 дней после приема документов, необходимых для регистрации республиканского списка или кандидата по одномандатному избирательному округу, обязана принять решение о регистрации либо мотивированное решение об отказе в регистрации.
Не допускается регистрация одного и того же лица более чем по одному одномандатному избирательному округу. Одно и то же лицо не может быть одновременно зарегистрировано кандидатом по единому республиканскому избирательному округу и по одному одномандатному избирательному округу.
В избирательном бюллетене по единому республиканскому избирательному округу в порядке, определяемом по результатам жеребьевки, размещаются краткие наименования, а также эмблемы зарегистрировавших республиканские списки кандидатов политических партий в одноцветном исполнении. Справа от наименования каждой политической партии помещается пустой квадрат. В конце перечня политических партий помещается строка "Против всех республиканских списков кандидатов" с расположенным справа от нее пустым квадратом.
В избирательном бюллетене по одномандатному избирательному округу фамилии зарегистрированных кандидатов указываются в алфавитном порядке. В бюллетене содержатся фамилия, имя и отчество кандидата; год рождения; место жительства (наименование района, города, иного населенного пункта); основное место работы. Также указывается, выдвинут кандидат политической партией или является самовыдвиженцем. В случае наличия у кандидата судимости, в избирательном бюллетене должны указываться сведения о судимости. Справа от данных о каждом зарегистрированном кандидате помещается пустой квадрат. В конце перечня зарегистрированных кандидатов помещается строка "Против всех кандидатов" с расположенным справа от нее пустым квадратом.
Граждане и политические партии вправе проводить предвыборную агитацию. Агитационный период начинается со дня регистрации кандидата, республиканского списка кандидатов Центральной избирательной комиссией и прекращается в ноль часов по местному времени за сутки до дня голосования.
Голосование проводится с 8.00 до 20.00 по местному времени. При получении избирательных бюллетеней избиратель проставляет в списке избирателей серию и номер своего паспорта. Избирательные бюллетени заполняются в кабине для тайного голосования, где присутствие других лиц недопустимо.
В случае если избиратель не может самостоятельно расписаться в получении избирательных бюллетеней или заполнить бюллетени, он вправе воспользоваться помощью другого избирателя, устно известив об этом избирательную комиссию.
Избиратель вносит в бюллетене любой знак в квадрат, относящийся к кандидату или республиканскому списку кандидатов, в пользу которых сделан выбор, либо к позиции "Против всех кандидатов" ("Против всех республиканских списков кандидатов"). Заполненные избирательные бюллетени избиратель опускает в опечатанный (опломбированный) прозрачный стационарный ящик для голосования.
Участковая избирательная комиссия обязана обеспечить возможность участия в голосовании избирателям, которые имеют право быть внесенными или внесены в список избирателей на данном избирательном участке и не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования. Голосование вне помещения для голосования проводится только в день голосования и только на основании письменного заявления или устного обращения избирателя.
Подсчет голосов избирателей начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования.
К распределению депутатских мандатов допускаются зарегистрированные республиканские списки кандидатов, каждый из которых получил как минимум 7% голосов избирателей, при условии, что таких списков было не менее двух и что за эти списки подано в совокупности более 50% голосов избирателей. Распределение депутатских мандатов происходит в соответствии с методикой, предусмотренной конституционным законом о выборах.
Избранным по одномандатному избирательному округу признается кандидат, получивший наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
Если выборы депутатов парламента признаны несостоявшимися или недействительными по соответствующему избирательному округу, либо их результаты аннулированы, Центральная избирательная комиссия назначает повторные выборы по этому избирательному округу.
Избранный парламент созывается на первое заседание Центральной избирательной комиссией не позднее 15 дней после избрания.
Материал подготовлен на основе информации открытых источников
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