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Календарь праздников - Религия и мировоззрение

10 июня: память преподобного Никиты Халкидонского

10:00
12
Религиозные праздники 10 июня
Преподобный Никита Халкидонский
Святитель Никита был избран епископом города Халкидон в конце VIII века, в самый разгар иконоборческой смуты.
Уже к началу VI столетия византийское общество было полно иконоборческих настроений, в значительной мере из-за увлечения монофизитством, отрицавшим иконы со ссылкой на заповедь: "Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им" (Исх. 20:4-5), и от неприятия просвещенной публикой народного суеверного иконопочитания, когда иконы брали в крестные детям, соскобленную с них краску добавляли в евхаристическое вино, клали на икону причастие, чтобы "получить его из рук святого".
Сыграло свою роль и распространение ислама, отрицающего изображения всего одушевленного: в районах империи, граничивших с землями арабских племен, издавна процветали христианские ереси, ставящие под сомнение истинность иконопочитания, и императоры вынуждены были считаться с этими настроениями.
Да и видные христианские богословы зачастую были настроены весьма критически. Так Анастасий Синаит (VII век) еще до всякого иконоборчества писал: "Многие думают, что крещение достаточно чтится тем, кто, войдя в церковь, перецелует все иконы, не обращая внимания на литургию и богослужение".
Кроме того, к VIII веку в империи слишком усилилась политическая роль церкви. Духовенство стало активно участвовать в делах управления, в 715 году диакон константинопольского собора Святой Софии даже был назначен главнокомандующим войсками. Так что, как пишет греческий историк Папарригопуло, "параллельно с религиозной реформой, осуждавшей иконы, запрещавшей мощи, уменьшившей число монастырей и вместе с тем не коснувшейся основных догматов христианской веры, производилась реформа социальная и политическая".
И началась она, когда в 717 году императором стал Лев III Исавр, который стремился распространить христианство на отвоеванные у мусульман и иудеев территории. При нем в империи началась целенаправленная кампания против иконопочитания.
Естественно, это вызвало раздражение иконопочитателей — как духовенства и монашества, так и массы простого народа, и особенно женщин всех классов общества. При уничтожении икон то и дело происходили схватки, перераставшие в настоящие побоища. Население Греции и Цикладских островов даже подняло настоящее восстание, окончившееся полной победой Льва III. Немало жителей внутренних частей империи бежали на окраины государства; значительная часть итальянских владений Византии вместе с Равенной перешли под власть варваров-лангобардов.
Константинопольский патриарх Герман обличил императора в ереси, но тот стоял на своем, и Герман сложил с себя омофор, по преданию, со словами: "Если я Иона, то бросьте меня в море. Без вселенского собора не могу изменить веры, государь", а часть константинопольских святынь отправил в Рим папе.
Вместо Германа патриархом стал иконоборец Анастасий, подписавший эдикт против почитания икон – первый иконоборческий документ, изданный от имени не только императора, но и церкви.
Тем временем папа Григорий II собрал в Риме Собор, подтвердивший законность иконопочитания, а патриарха Анастасия обличил в ереси и под угрозой анафемы потребовал его покаяния и возврата к православию. Отношения Византии с Западом значительно ухудшились.
На Востоке иконоборцев громил Иоанн Домаскин, написавший "Три защитительных слова против порицающих святые иконы".
Отстаивал иконопочитание и Халкидонский епископ Никита, за что был лишен сана, отправлен в ссылку и окончил жизнь в одном из палестинских монастырей.
А Лев III, опираясь на армию, придворную аристократию и часть духовенства, продолжал прежнюю политику. Остались ей верны и его преемники – Константин V Копроним, собравший иконоборческий собор, анафематствовавший защитников икон во главе с Германом Константинопольским, Иоанном Дамаскиным и Георгием Кипрским и приказавший выбросить в море мощи святой Евфимии из храма в Халкидоне, превращенного по указу императора в арсенал; и Лев IV Хазар. И только после его смерти, когда регентшей при малолетнем Константине VI стала сторонница иконопочитания императрица Ирина, созванный ей в 787 году в Никее Седьмой вселенский собор восстановил иконопочитание.
Но армия, оставшаяся иконоборческой, через пару десятилетий взяла реванш, возведя на престол популярного в полках Льва V Арменина, первым решительным действием которого стало снятие образа Спасителя с ворот дворца Халкопратии. В результате произошли столкновения горожан с солдатами, "убили некоторых из царских людей", "и многие за ревность к благочестию были казнены усечением членов, плетьми, изгнаниями и лишениями имений, особенно люди знаменитые и родом, и просвещением".
Правда, при нем иконы уже не называли идолами, но начали удалять их с видных мест, а в церквях их поднимали повыше, чтобы народ не прикладывался и не кланялся им. А оставшихся верными иконопочитанию иерархов снова начали отправлять в ссылки.
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