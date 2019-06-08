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РИА Новости

Треть Москвы обеспечили инфраструктурой для раздельного сбора отходов

8 июня, 14:41
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКонтейнер для раздельного сбора пластиковых бутылок
Контейнер для раздельного сбора пластиковых бутылок
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Контейнер для раздельного сбора пластиковых бутылок. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Треть Москвы уже обеспечена инфраструктурой для раздельного сбора мусора, рассказал руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
"В Москве мы хотим создать систему, структуру раздельного сбора, она будет готова окончательно к 2022 году, сейчас у нас, наверное, где-то одна треть города, скажем так, обеспечена этой инфраструктурой", - сказал Кульбачевский.
Он отметил, что после того, как такая система будет создана по всему городу, можно будет начать продумывать льготы, которые будут стимулировать горожан разделять отходы.
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"Мы еще пока не всем жителям можем предоставить такую возможность, поэтому говорить о каких-то экономических стимулах пока рановато, но мы их (стимулы) очень хорошо изучили, и в нужный момент, когда это будет необходимо, введем",- отметил Кульбачевский.
Ранее руководитель столичного департамента природопользования сообщал журналистам, что власти Москвы рассматривают возможность введения льгот по вывозу отходов для тех, кто занимается раздельным сбором мусора. По его словам, такая практика уже есть в некоторых регионах страны.
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