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РИА Новости

На московские улицы из-за жары вывели всю поливомоечную технику

8 июня, 13:47
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПоливальные машины на Ленинградском проспекте в Москве
Поливальные машины на Ленинградском проспекте в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Поливальные машины на Ленинградском проспекте в Москве. Архивное фото
МОСКВА 8 июн - РИА Новости. Вся поливомоечная техника столицы из-за аномальной жары выведена на улицы, рассказал журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Сегодня и завтра синоптики пообещали в Москве жару до 33 градусов. Вся имеющаяся в городе техника введена на улицы для полива дорог и аэрации воздуха", - сказал Бирюков.
Он напомнил, что в пик жары дороги Москвы поливаются каждые два часа, поливомоечные машины направляют струи воды вверх.
Заммэра подчеркнул, что из-за жары коммунальные и дорожные службы Москвы работают в особом режиме.
"Приняты все меры по дополнительному уходу за зелеными насаждениями и обеспечению комфортного пребывания москвичей и гостей города на улицах", - добавил Бирюков.
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