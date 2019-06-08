На московские улицы из-за жары вывели всю поливомоечную технику

МОСКВА 8 июн - РИА Новости. Вся поливомоечная техника столицы из-за аномальной жары выведена на улицы, рассказал журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Сегодня и завтра синоптики пообещали в Москве жару до 33 градусов. Вся имеющаяся в городе техника введена на улицы для полива дорог и аэрации воздуха", - сказал Бирюков.
Он напомнил, что в пик жары дороги Москвы поливаются каждые два часа, поливомоечные машины направляют струи воды вверх.
Заммэра подчеркнул, что из-за жары коммунальные и дорожные службы Москвы работают в особом режиме.
"Приняты все меры по дополнительному уходу за зелеными насаждениями и обеспечению комфортного пребывания москвичей и гостей города на улицах", - добавил Бирюков.