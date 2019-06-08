Суд отправил журналиста Голунова под домашний арест

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Никулинский суд Москвы избрал журналисту "Медузы" Ивану Голунову, обвиняемому в попытке сбыта наркотиков, меру пресечения в виде домашнего ареста, сообщает корреспондент РИА Новости.

Голунов будет находиться под домашним арестом до 7 августа. Его освободили в зале суда.

Именно на такой мере пресечения настаивала сторона защиты. Адвокаты выразили опасение, что к журналисту могут применить насилие в случае ареста.

"В отделении оперативники нанесли ему два удара кулаком по лицу, затем ударили головой о ступеньки и нанесли удары по ребрам. После этого мой подзащитный частично не помнит, что с ним происходило", - говорил адвокат в ходе заседания.

Сам Голунов заявил о готовности сотрудничать со следствием, чтобы доказать свою невиновность.

"Я никогда не употреблял наркотики", - сказал он судье.

Прокуратура и следствие требовали для журналиста два месяца ареста. Сторона обвинения утверждала, что подозреваемый может скрыться, так как у него есть загранпаспорт. Суд не внял этим доводам.

Дело Ивана Голунова

О задержании журналиста стало известно накануне. В субботу ему предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиков.

Как заявили в полиции, в рюкзаке и в квартире у Голунова нашли пять свертков с наркотиками. Его проверяют на причастность к деятельности преступной группы, занимающейся сбытом наркотиков в Москве и Подмосковье.

Журналист утверждает, что запрещенные вещества ему подбросили.

Задержание Голунова вызвало широкий резонанс, особенно после того, как на сайте главка МВД появились фотографии с оборудованием для производства наркотиков, якобы сделанные в квартире журналиста. Позднее в полиции признали, что допустили ошибку: из квартиры Голунова был только один снимок, остальные имели отношение к делу против группировки наркоторговцев. По факту публикации недостоверных фото начали служебную проверку. При этом в ведомстве отвергли обвинения в фальсификациях в ходе следствия и насилии по отношению к задержанному.