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РИА Новости

Суд отправил журналиста Голунова под домашний арест

Вчера, 22:22
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкИзбрание меры пресечения журналисту И. Голунову
Избрание меры пресечения журналисту И. Голунову
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Никулинский суд Москвы избрал журналисту "Медузы" Ивану Голунову, обвиняемому в попытке сбыта наркотиков, меру пресечения в виде домашнего ареста, сообщает корреспондент РИА Новости.
Голунов будет находиться под домашним арестом до 7 августа. Его освободили в зале суда.
Именно на такой мере пресечения настаивала сторона защиты. Адвокаты выразили опасение, что к журналисту могут применить насилие в случае ареста.
"В отделении оперативники нанесли ему два удара кулаком по лицу, затем ударили головой о ступеньки и нанесли удары по ребрам. После этого мой подзащитный частично не помнит, что с ним происходило", - говорил адвокат в ходе заседания.
Журналист Иван Голунов
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Сам Голунов заявил о готовности сотрудничать со следствием, чтобы доказать свою невиновность.
"Я никогда не употреблял наркотики", - сказал он судье.
Прокуратура и следствие требовали для журналиста два месяца ареста. Сторона обвинения утверждала, что подозреваемый может скрыться, так как у него есть загранпаспорт. Суд не внял этим доводам.

Дело Ивана Голунова

О задержании журналиста стало известно накануне. В субботу ему предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиков.
Как заявили в полиции, в рюкзаке и в квартире у Голунова нашли пять свертков с наркотиками. Его проверяют на причастность к деятельности преступной группы, занимающейся сбытом наркотиков в Москве и Подмосковье.
Журналист утверждает, что запрещенные вещества ему подбросили.
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Задержание Голунова вызвало широкий резонанс, особенно после того, как на сайте главка МВД появились фотографии с оборудованием для производства наркотиков, якобы сделанные в квартире журналиста. Позднее в полиции признали, что допустили ошибку: из квартиры Голунова был только один снимок, остальные имели отношение к делу против группировки наркоторговцев. По факту публикации недостоверных фото начали служебную проверку. При этом в ведомстве отвергли обвинения в фальсификациях в ходе следствия и насилии по отношению к задержанному.
Столичный главк МВД по просьбе Сергея Собянина взял расследование под контроль. За его ходом также пообещали следить московский омбудсмен Татьяна Потяева и Генпрокуратура. Совет по правам человека попросил столичное управление МВД и Генпрокуратуру оценить законность действий полицейских при задержании Голунова.
8651063655
Обсудить 153
Дело журналиста Ивана ГолуноваМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Ура! И вообще, почему не накажут людей из МВД, которые публиковали не относящиеся к квартире Голунова фотографии на официальном сайте... Это как вообще?
8 июня, 22:32
xxastronomx
43020010
Медуза....журналист...домашняя квартира...производство наркотиков...продажа...ну чё, журналисты?....гордитесь...про вас пишут.
8 июня, 23:20
КЧКонстантин Чистов
8100029
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