Главу национального антикоррупционного центра Молдавии отправили в отставку

КИШИНЕВ, 8 июн — РИА Новости. Депутаты молдавского парламента на заседании в субботу утвердили отставку Богдана Зумбряну с поста главы национального антикоррупционного центра, заявила спикер Зинаида Гречаный.

"Предлагается отставка Богдана Зумбряну с должности главы национального антикоррупционного центра", - заявил депутат блока ACUM Сергей Литвиненко.

По его словам, Зумбряну фигурирует в трех уголовных делах, которые обжалованы в ЕСПЧ, а организация Freedom House ранее признала его репутацию сомнительной.

"Решение принято 61 голосом", - подытожила голосование Гречаный.