Главу национального антикоррупционного центра Молдавии отправили в отставку

КИШИНЕВ, 8 июн — РИА Новости. Депутаты молдавского парламента на заседании в субботу утвердили отставку Богдана Зумбряну с поста главы национального антикоррупционного центра, заявила спикер Зинаида Гречаный.
"Предлагается отставка Богдана Зумбряну с должности главы национального антикоррупционного центра", - заявил депутат блока ACUM Сергей Литвиненко.
По его словам, Зумбряну фигурирует в трех уголовных делах, которые обжалованы в ЕСПЧ, а организация Freedom House ранее признала его репутацию сомнительной.
"Решение принято 61 голосом", - подытожила голосование Гречаный.
Зумбряну был назначен на пост главы национального антикоррупционного центра в декабре 2017 года.