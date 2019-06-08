Полиция Молдавии усилила охрану возле госучреждений и диппредставительств

КИШИНЕВ, 8 июн — РИА Новости. Глава генерального инспектората полиции Молдавии Александр Пынзарь сообщил на брифинге в субботу, что правоохранительные органы усилили охрану государственных учреждений и дипломатических миссий.

"Полиция и карабинеры усилили охрану государственных учреждений особого значений. Также были усилены посты карабинеров возле дипломатических представительств", - сообщил Пынзарь.

По его словам, полиция будет делать все возможное, чтобы поддерживать общественный порядок.

"Существует много спекуляций, мы просим не поддаваться на провокации. Просим не политизировать действия полицейских и карабинеров", - добавил глава генинспектората полиции.

О возможных протестах ранее сообщило руководство Демократической партии, которое считает субботнее заседание парламента и все принятые депутатами решения незаконными, в том числе назначение спикера и премьера.