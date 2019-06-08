Наличник нижегородского дома приобщил участников ПМЭФ к зодчеству

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин дали старт покраске резного наличника на Петербургском международном экономическом форуме

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 июн - РИА Новости. Наличник нижегородского дома, ставший символом сохранения объектов культурного наследия на ПМЭФ-2019, позволил участникам форума приобщиться к деревянному зодчеству, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Резной наличник, снятый с одного из реконструируемых в рамках фестиваля "Том Сойер Фест" домов в Нижнем Новгороде, должен привлечь внимание гостей форума к важности сохранения объектов культурного наследия. Старт покраске наличника 5 июня дали министр экологии РФ Дмитрий Кобылкин и глава Нижегородской области Глеб Никитин.

"С уверенностью можно сказать, что нижегородский наличник, снятый с дома, которому уже более 170 лет, стал одной из изюминок Петербургского международного экономического форума 2019 года, символом сохранения старины. Было очень приятно видеть неподдельное восхищение самых разных людей красотой и изяществом работы нижегородских мастеров. Думаю, что многие из тех, кто принял участие в акции на нижегородском стенде, захотят продолжить знакомство с русским деревянным зодчеством", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитин.

За три дня работы стенда Нижегородской области более 40 известных гостей ПМЭФ приняли участие в акции по покраске наличника нижегородского выявленного объекта культурного наследия. Среди них - российский кинорежиссер, сценарист и продюсер Тимур Бекмамбетов, американский актер и кинопродюсер Стивен Сигал, генеральный продюсер федерального спортивного телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, губернаторы разных регионов России, многие иностранные инвесторы. Одним из участников акции стал и министр культуры РФ Владимир Мединский.

"Восстановление деревянных домов с точки зрения инвестиций бессмысленно. Оно осмысленно, если ты думаешь о завтрашнем дне, о будущих поколениях, о красоте своей земли. О том, как будет выглядеть твой город: безликим набором железобетонных многоэтажек или вот с такими уникальными деревянными красивыми зданиями. Поэтому каждый из предпринимателей, который хочет восстановить деревянные памятники, должен находиться на особом счету у власти", - заявил Мединский, слова которого приводит правительство региона.

В нижегородский перечень выявленных объектов культурного наследия в 2018-2019 годах включены 54 объекта городской застройки. В преддверии юбилея Нижнего Новгорода в городе планируется отремонтировать целый ряд объектов культурного наследия, в том числе за счет федеральных средств.

"Наша задача убедить инвесторов и институты развития, что деревянные дома - не "гнилушки", а часть нашей великой истории, которая может принести еще много пользы", - подчеркнул Никитин.

Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.