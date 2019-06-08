Депутата красноярского заксобрания арестовали по подозрению в мошенничестве

КРАСНОЯРСК, 8 июн – РИА Новости. Суд арестовал на два месяца депутата законодательного собрания Красноярского края, который подозревается в мошенничестве почти на четыре миллиона рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

"Сегодня суд арестовал сроком на два месяца", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что правоохранители задержали по подозрению в мошенничестве депутата заксобрания Красноярского края, заместителя руководителя фракции ЛДПР Сергея Титова. СК затем подтвердил задержание, а также сообщил, что на депутата завели уголовное дело по статье "Мошенничество". Позднее СК РФ опубликовал видео застигнутого врасплох депутата.

По предварительным данным следствия, в феврале 2018 года подозреваемый сообщил директору одной из коммерческих организаций Красноярского края, обеспечивающей население тепловой энергией, что может повлиять на решения властей о завышении тарифов на тепловую энергию для этой компании, "что в дальнейшем позволит получить ей субсидию в большем размере, нежели понесенные затраты, тем самым ввел его в заблуждение относительно таких полномочий, которыми он фактически не обладал".