В Подмосковье пилот пострадал при жесткой посадке легкомоторного самолета

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Один человек пострадал при жесткой посадке легкомоторного самолета в городском округе Лосино-Петровский Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"Частный легкомоторный самолет с одним человеком на борту совершил жесткую посадку в лесном массиве. Пострадал пилот, находится в создании", - сказал собеседник агентства.