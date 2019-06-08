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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Глава Фонда развития моногородов оценила проект "улица Никольская"

Вчера, 16:10
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНа церемонии открытия Никольской улицы в галерее выставочного комплекса "Росконгресс" в рамках Петербургского международного экономического форума 2019 (ПМЭФ-2019)
На церемонии открытия Никольской улицы в галерее выставочного комплекса Росконгресс в рамках Петербургского международного экономического форума 2019 (ПМЭФ-2019)
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Проект Фонда развития моногородов (Моногорода.РФ) "улица Никольская" поможет развитию предпринимательства и сохранению народных промыслов в моногородах, сообщила в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) генеральный директор фонда, заместитель председателя ВЭБ.РФ Ирина Макиева.
Фонд развития моногородов представил на ПМЭФ проект "улица Никольская", где провели презентацию "улицы Никольской" в городах Котовск, Вязники, Череповец. В Котовске "ул. Никольская" появится в парке с выходом на набережную, в Череповце создадут музейный квартал, в Вязниках - парковую аллею, соединяющая историческую и современную части города.
"Это микс идей. Название, конечно, условное, на него сподвиг нас чемпионат мира по футболу, когда точкой притяжения иностранных туристов и болельщиков стала улица Никольская в Москве. Теперь мы в моногородах создадим такие точки притяжения. Главное, чтобы это место стало точкой притяжения не только в дни проведения какого-то мероприятия, а чтобы туда хотелось прийти в любой момент", - пояснила Макиева.
"Мы хотели бы, чтобы те промыслы, которые есть на территории этих городов, возрождались и развивались. Параллельно мы рассказывали, как сделать эти улицы доходными, чтобы там работал и жил бизнес, чтобы люди могли там зарабатывать", - сказала она.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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