Вице-губернатор Подмосковья рассказала о планах по развитию в сфере туризма

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Туризм Московской области принесет значительный экономический эффект, если турист останется в регионе хотя бы на одну ночь, сказала вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова в интервью РИА Новости.

"Они (туристы – ред.) приезжают в Сергиев Посад, смотрят уникальную архитектуру, но у них есть с собой еда, они не остаются на ночь и тем же вечером уезжают. И для нас сегодня задача номер один – оставить туриста еще на один день. Дальше мы будем бороться за два, за три, за четыре дня", - сказала вице-губернатор.

Виртуозова подчеркнула, что региональная власть должна действовать системно, чтобы оставить туриста минимум на сутки. Для этого в регионе был реализован туристический проект "Зима в Подмосковье", который увеличил количество туристов на 8%. Аналог такого проекта "Лето в Подмосковье" также будет проведен в регионе.

"Это ("Зима в Подмосковье" - ред.) серьезный информационный портал, где можно увидеть все направления и маршруты. Маршрут прокладывается таким образом, чтобы захватить не только основные достопримечательности, но и рестораны, кафе и гостиницы. Мы также информируем, в каких ресторанах дороже, а в каких дешевле, чтобы туристу было комфортно", - добавила Виртуозова.

Вице-губернатор подчеркнула, что региональное правительство готово выделять дополнительные средства на те направления, где наблюдается поток туристов.