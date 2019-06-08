В ДНР заявили, что сбили беспилотник украинских силовиков

"Для корректировки минометного и артиллерийского огня противник продолжает активно использовать разведывательные беспилотники, один из которых был сбит вчера силами наших подразделений ПВО... Использование именно такого вида разведки приводит к жертвам среди мирных граждан и разрушениям объектов гражданской инфраструктуры", - сказал Безсонов.