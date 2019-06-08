В ДНР заявили, что сбили беспилотник украинских силовиков

ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Ополченцы сбили беспилотник украинских силовиков, который корректировал огонь артиллерии по территории самопровозглашённой Донецкой народной республики, сообщил в субботу журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
"Для корректировки минометного и артиллерийского огня противник продолжает активно использовать разведывательные беспилотники, один из которых был сбит вчера силами наших подразделений ПВО... Использование именно такого вида разведки приводит к жертвам среди мирных граждан и разрушениям объектов гражданской инфраструктуры", - сказал Безсонов.