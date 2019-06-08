Калви мог смотреть сессии ПМЭФ по трансляции, заявил советник президента

"Он (Калви) заплатил, думал, что его выпустят, но не выпустили. Но мы предусмотрели возможности для того, чтобы он стал участником Петербургского форума. Мы предусмотрели для любого, кто зайдет на сайт Петербургского форума, в онлайн-режиме можно стать участником любых мероприятий Петербургского форума бесплатно. Мог и не платить (за участие в форуме – ред.). На что надеялся – не знаю", - сказал он, отвечая на вопрос, будут ли возвращены деньги Калви за бейдж на форум.