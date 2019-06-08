Посольства России и США в Кишиневе призвали не допустить дестабилизации

КИШИНЕВ, 8 июн - РИА Новости. Посольства России и США в Кишиневе призывают политические силы Молдавии избежать дестабилизации и преодолеть правительственный тупик, говорится в сообщениях, опубликованных на страницах дипмиссий в Facebook.

КС Молдавии постановил, что депутаты должны были сформировать правительство до 7 июня включительно, в противном случае, президент может распустить парламент. Додон заявил, что не будет этого делать до понедельника, в эти минуты проходит заседание парламента, где представители Соцпартии и блока ACUM планируют выбрать спикера и премьера.

"Призываем все ответственные политические силы Республики Молдова не допустить дестабилизации ситуации в стране. Поддерживаем усилия парламентских партий по формированию дееспособной коалиции и созданию правительства, способного обеспечить прочный гражданский мир и устойчивое развитие Молдовы в соответствии с общепринятыми демократическими нормами", - говорится в сообщении посольства РФ

Американское диппредставительство выразило поддержку усилиям политических партий, которые надеются найти выход из ситуации и преодолеть "политический тупик".

"Избранным должностным лицам должно быть предоставлено максимально допустимое время и возможность достичь соглашения. Народ Молдовы полностью заслуживает функционирующее правительство, которое может возобновить работу по улучшению качества жизни всех граждан", - отмечено в сообщении посольства США