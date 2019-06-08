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РИА Новости

Посольства России и США в Кишиневе призвали не допустить дестабилизации

Вчера, 15:14
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© Sputnik Moldova/Мирослав РотарьПосольство России в Молдавии
Посольство России в Молдавии
© Sputnik Moldova/Мирослав Ротарь
Посольство России в Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 8 июн - РИА Новости. Посольства России и США в Кишиневе призывают политические силы Молдавии избежать дестабилизации и преодолеть правительственный тупик, говорится в сообщениях, опубликованных на страницах дипмиссий в Facebook.
КС Молдавии постановил, что депутаты должны были сформировать правительство до 7 июня включительно, в противном случае, президент может распустить парламент. Додон заявил, что не будет этого делать до понедельника, в эти минуты проходит заседание парламента, где представители Соцпартии и блока ACUM планируют выбрать спикера и премьера.
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"Призываем все ответственные политические силы Республики Молдова не допустить дестабилизации ситуации в стране. Поддерживаем усилия парламентских партий по формированию дееспособной коалиции и созданию правительства, способного обеспечить прочный гражданский мир и устойчивое развитие Молдовы в соответствии с общепринятыми демократическими нормами", - говорится в сообщении посольства РФ.
Американское диппредставительство выразило поддержку усилиям политических партий, которые надеются найти выход из ситуации и преодолеть "политический тупик".
"Избранным должностным лицам должно быть предоставлено максимально допустимое время и возможность достичь соглашения. Народ Молдовы полностью заслуживает функционирующее правительство, которое может возобновить работу по улучшению качества жизни всех граждан", - отмечено в сообщении посольства США.
В законодательном органе 101 место, ни одной из партий после выборов 24 февраля не хватило голосов, чтобы самостоятельно сформировать парламентское большинство, что означает необходимость формирования коалиции для создания правительства. Конституционный суд Молдавии постановил, что в отсутствие рабочих органов парламента не может быть выбрана кандидатура премьер-министра.
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