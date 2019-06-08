На Украине сторонники "новой церкви" пытались выселить батюшку из дома

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Сторонники неканонической церковной структуры пытались выселить протоиерея канонической Украинской православной церкви из церковного дома в селе Новая Мощаница Ровенской области и избили людей, которые пришли ему на защиту, сообщает клирик Ровенской епархии УПЦ протоиерея Василия Начева.

По информации УПЦ, религиозный конфликт в Новой Мощанице длится с начала марта. Тогда после силового захвата храма сторонниками "новой церкви" община УПЦ вместе со священником обустроила молитвенную комнату в доме батюшки.

В связи с признанием Константинопольским патриархатом украинских раскольников давление на каноническую церковь на Украине значительно усилилось. В УПЦ заявляют об открытой дискриминации и гонениях со стороны властей, членов националистических группировок и раскольнических структур, а также об информационной кампании против нее в украинских СМИ. Захваты храмов канонической церкви, преследование священнослужителей, арест земель, где находятся монастыри УПЦ – таким образом украинские власти выполняют обещание об "исключительно мирном и добровольном переходе приходов, в четкой определенной законом процедуре".