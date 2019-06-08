МИД надеется, что суд ООН отклонит надуманные обвинения Украины

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ рассчитывает, что Международный суд ООН отклонит надуманные Киевом обвинения по делу "Украина против Российской Федерации" до рассмотрения дела по существу.

Международный суд ООН в Гааге проводит слушания по иску Украину к РФ по международным конвенциям, о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации расовой дискриминации. Ранее российская сторона представила свои возражения, затем Украина разъяснила свою позицию. Представитель российской стороны заявил ранее, что иск Украины к РФ по международным конвенциям должен быть отклонен как не удовлетворяющий условиям юрисдикции Международного суда ООН.

Как отметили в МИД РФ, российская позиция заключается в том, что Украина злоупотребляет международными инструментами борьбы с финансированием терроризма и расовой дискриминацией для достижения собственных политических целей.

"Обращение в Международный суд – не что иное, как очередная попытка Киева отвлечь внимание международного сообщества от собственных нарушений прав человека и переложить на Россию ответственность за трагические последствия авантюристского курса украинских властей после госпереворота в феврале 2014 года", - заявили в МИД РФ.

"Российская сторона рассчитывает, что Международный суд ООН с должным вниманием отнесется к аргументам об отсутствии у него юрисдикции для рассмотрения надуманных обвинений и отклонит их до рассмотрения по существу", - подчеркнули в ведомстве.

В министерстве иностранных дел России добавили, что украинская сторона так и не смогла предоставить правдоподобных свидетельств притеснения этнических меньшинств в Крыму, а российские представители на ряде примеров наглядно продемонстрировали всю беспочвенность украинских обвинений. Кроме этого, адвокаты РФ представили суду юрисдикционные возражения относительно невыполнения Украиной процессуальных условий для обращения в Международный суд ООН.