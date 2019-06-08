Федосеева-Шукшина рассказала о самочувствии после отравления Алибасова

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Артистка Лидия Федосеева-Шукшина Артистка Лидия Федосеева-Шукшина рассказала телеканалу "360" о своем самочувствии после отравления мужа, продюсера группы "На-На" Бари Алибасова.

"Я себя плохо чувствую. Все, что могу сказать", – сказала она.

Актриса также сообщила, что супруг до сих пор находится в медикаментозном сне.

Ранее Бари Алибасов — младший рассказал, что врачи смогли справиться с ожогом дыхательных путей у отца. Однако, по его словам, остаются проблемы с кишечником. Есть опасения, что ожоги там могут неправильно зарасти, что чревато закупоркой.

Продюсер попал в реанимацию после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб, перепутав ее с напитком. Врачи диагностировали у него серьезные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. По словам пиар-директора Алибасова, речь идет о чистящем средстве под названием "Крот". Семья продюсера намерена подать на производителя в суд, так как жидкость напоминает питьевой йогурт.