Додон обсудил с дипломатами из России, США и ЕС ситуацию в Молдавии

КИШИНЕВ, 8 июн — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон в субботу встретился с дипломатами из России, США и ЕС, чтобы обсудить возможную дестабилизацию ситуации в стране из-за политических событий.
На встрече с президентом присутствовали посол Российской Федерации Олег Васнецов, глава делегации Евросоюза в Молдавии Петер Михалко и временный поверенный в делах США Мартин Макдауэлл.
"Обсудили вопросы, связанные с текущей ситуацией в стране, беспрецедентно сложной и напряженной для Республики Молдова. Отметил наличие сил, которые стремятся к дестабилизации ситуации в нашей стране, и в связи с этим призвал органы правопорядка соблюдать законы и выполнять долг перед гражданами", - написал Додон после встречи на своей странице в Facebook.
Президент уведомил дипломатов о том, что он решил пока не подписывать указ о роспуске парламента. В понедельник начнется процедура консультаций с парламентскими фракциями по этому вопросу в соответствии с Конституцией Республики Молдова.
В законодательном органе 101 место, ни одной из партий после выборов 24 февраля не хватило голосов, чтобы самостоятельно сформировать парламентское большинство, что означает необходимость формирования коалиции для создания правительства. Конституционный суд Молдавии постановил, что в отсутствие рабочих органов парламента не может быть выбрана кандидатура премьер-министра. Также КС постановил, что депутаты должны были сформировать правительство до 7 июня, поэтому президент теперь вправе распустить парламент.