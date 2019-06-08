Додон обсудил с дипломатами из России, США и ЕС ситуацию в Молдавии

КИШИНЕВ, 8 июн — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон в субботу встретился с дипломатами из России, США и ЕС, чтобы обсудить возможную дестабилизацию ситуации в стране из-за политических событий.

На встрече с президентом присутствовали посол Российской Федерации Олег Васнецов, глава делегации Евросоюза в Молдавии Петер Михалко и временный поверенный в делах США Мартин Макдауэлл.

"Обсудили вопросы, связанные с текущей ситуацией в стране, беспрецедентно сложной и напряженной для Республики Молдова. Отметил наличие сил, которые стремятся к дестабилизации ситуации в нашей стране, и в связи с этим призвал органы правопорядка соблюдать законы и выполнять долг перед гражданами", - написал Додон после встречи на своей странице в Facebook

Президент уведомил дипломатов о том, что он решил пока не подписывать указ о роспуске парламента. В понедельник начнется процедура консультаций с парламентскими фракциями по этому вопросу в соответствии с Конституцией Республики Молдова.