Кузнецова прокомментировала ситуацию с осужденной в США Осиповой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Необходимо приложить максимум усилий, чтобы смягчить ситуацию для детей осужденной в США российской гражданки Богданы Осиповой, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Суд в Канзасе приговорил Осипову в четверг к 7 годам тюрьмы за похищение ребенка родителем и вымогательство, также в течение 3 лет после освобождения она должна будет находиться под надзором и выплатить бывшему мужу Брайану Мобли 18 тысяч долларов судебных издержек. Осипова покинула США с ребенком от Мобли в 2014 году, будучи беременна вторым их общим ребенком. Мобли получил в суде США безраздельное опекунство над детьми. Осипова в 2017 году вернулась в США, чтобы урегулировать спор с бывшим мужем, и была задержана.

"Мы ожидали более мягкого приговора. Получается, у детей теперь ни папы, ни мамы. Надо приложить все усилия, чтобы максимально эту ситуацию смягчить. Будем стараться все возможное сделать, сейчас уточним, что происходит. Задача - максимально помочь детям",- рассказала Кузнецова РИА Новости в кулуарах ПМЭФ.

Она уточнила, что дети сейчас находятся в России с родственниками.