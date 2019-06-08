Кудрин отказался от предложения Орешкина войти в совет при Росстате

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин отказался от предложения министра экономического развития Максима Орешкина войти в общественный совет при Росстате из-за конфликта интересов.

Кудрин в кулуарах ПМЭФ говорил журналистам, что Росстат должен быть независим от органов, которые планируют экономическую политику, и его необходимо выводить из-под подчинения Минэкономразвития. Позднее Кудрин говорил, что передача Росстата в подчинение какому-то другому ведомству будет оправдана, если это повысит доверие к институту, однако передавать его Счетной палате не стоит.

На сессии ПМЭФ "Открытое государство в цифровой реальности: мониторинг национальных целей" в субботу Орешкин, обращаясь к Кудрину и модератору сессии Марии Шклярук, гендиректору АНО "Центр перспективных управленческих решений", предложил им во избежание сомнений в качестве статистических данных войти в общественный совет при Росстате.

"Я как руководитель ведомства, которое проводит аудит Росстата - здесь у меня конфликт интересов, я не смогу войти в общественную группу", - ответил Кудрин. При этом он отметил, что Счетная палата готова выявлять узкие места и вырабатывать конкретные предложения по качеству статистики.

В свою очередь Шклярук приняла предложение Орешкина.

Федеральная служба государственной статистики в настоящее время находится в ведении Минэкономразвития (с апреля 2017 года). Ведомство уже находилось в подчинении Минэкономразвития с мая 2008 по май 2012 года, однако затем было передано в прямое ведение правительства.