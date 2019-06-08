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РИА Новости
Союзное государство

Рапота: Минск и Москва найдут решения спорных вопросов ко встрече премьеров

Вчера, 14:01
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота
Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота. Архивное фото
МИНСК, 8 июн - РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства (СГ) Белоруссии и России Григорий Рапота рассчитывает, что Минск и Москва смогут прийти к компромиссам в спорных вопросах ко встрече премьер-министров двух стран, намеченной на июнь.
Ранее пресс-секретарь российского премьера Олег Осипов сообщил, что Дмитрий Медведев в третьей декаде июня проведет с белорусским коллегой Сергеем Румасом еще одну встречу. По итогам предыдущей встречи глав правительств двух стран в мае Белоруссия и Россия условились до 21 июня подготовить программу действий по интеграционному взаимодействию в СГ.
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"Я надеюсь, что да (Минск и Москва найдут компромиссы по спорным вопросам ко встрече премьеров в июне - ред.). Во всяком случае, те, кто занимается этим, с кем я говорил, они считают, что там вполне возможен компромисс. И потом - очень многие вопросы решаются на экспертном уровне... Если останется два-три вопроса каких-то неурегулированных, соберутся президенты, соберутся премьер-министры, обсудят, ударят по рукам, и - поехали дальше", - сказал Рапота журналистам в Минске, где он принял участие в праздновании Дня многонациональной России.
Госсекретарь также сообщил, что дата проведения Совмина СГ пока не определена, однако обратил внимание, что "есть приглашение Дмитрию Анатольевичу Медведеву побывать на открытии Европейских игр" в Минске в июне. "Если этот приезд состоится, то обязательно они (премьеры - ред.) будут встречаться, разговаривать", - заметил Рапота.
По его словам, в таком случае встреча может стать "неформализованным союзным Совмином", но те договоренности, которых главы двух правительств достигнут, впоследствии лягут в основу решений союзного Совета министров.
Говоря об актуализации договора о создании СГ, Рапота отметил, что этим вопросом занимается большая рабочая группа, которая должна к концу июня представить первые результаты. "Главы правительств, а потом и главы государств его оценят, может быть, что-то поправят, "благословят", и будем двигаться дальше", - добавил Рапота.
В конце 2018 года Минск и Москва договорились о создании рабочей группы по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции. Восьмого июня министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что позиции России и Белоруссии по углублению интеграции в социальной сфере, промышленности, на финансовых рынках очень близки, в то же время обсуждение вопросов энергетики и банковского сектора идет в более сложном режиме.
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Союзное государствоГригорий РапотаБелоруссияРоссияПолитика
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