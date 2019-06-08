В Афганистане в результате нападения талибов погибли не менее 15 человек

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. По меньшей мере 15 человек, в том числе гражданские лица, были убиты в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан на западе провинции Гор в Афганистане, передает телеканал По меньшей мере 15 человек, в том числе гражданские лица, были убиты в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан на западе провинции Гор в Афганистане, передает телеканал Tolo News со ссылкой на местные источники.

Уточняется, что боевики совершили нападение в ночь с пятницы на субботу.

Член совета провинции Гор Хамидулла Мотахид отметил, что столкновение произошло после нападения группы талибов на охранные посты в деревне Пошта Нур (Poshta Noor) в районе Давлатьяр (Dawlatyar) в этой провинции.

Он также добавил, что старейшина племени и еще два человека пострадали в результате нападения.