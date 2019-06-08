Санкции США несильно скажутся на доле российских ракет, считают в ILS

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Запрет на использование российских ракет для запуска спутников в интересах Пентагона не приведет к серьезным негативным последствиям, заявил на ПМЭФ Кирк Пайшер, президент компании International Launch Services (ILS, принадлежит Центру Хруничева), которая является провайдером запусков ракет "Протон" и "Ангара" на зарубежных рынках.

"Мы не думаем, что негативные последствия для нас будут большими. При дальнейшем рассмотрении закона и оценки правил его имплементации мы сможем получить более четкое понимание дальнейших шагов с нашей стороны. В настоящее время, если рассмотреть весь объем санкций, то нет ни одной, которая создала бы препятствия использованию российских носителей для выявления коммерческих полезных нагрузок", - сказал он журналистам.

Пайшер напомнил, что недавно обнародованные требования о прекращении использования российских ракет с 31 декабря 2022 года для запуска спутников в интересах Пентагона вступили в силу ещё в декабре 2017 года.

"Те новости, которые сейчас появляются в прессе, они связаны с мерами по реализации, имплементации этого закона. Это не вводит ограничений на использование российских носителей в коммерческих целях, законодательство вводит ограничение на использование государственными органами США возможности выводить свои нагрузки в интересах минобороны США на российских носителях", - пояснил Пайшер.

В то же время, по его словам, в истории запусков российских носителей ещё не было случая, чтобы они использовались для выведения полезной нагрузки в интересах минобороны США.

Кроме того Пайшер рассказал, что запрет относится к запуску спутников двойного назначения, где одна часть используется в коммерческих целях, вторая - в оборонных.

"Некоторое время назад такие полезные нагрузки имели большую популярность, чем сегодня. При этом по статистике у нас получался запуск одного такого спутника раз в два года", - сказал он.

Также запрет распространяется на коммерческие спутники, если они были выведены на российском носителе, то госорганы США не смогут использовать возможности этих спутников в оборонном назначении в интересах США. "Все это подаётся в контексте кибербезопасности", - рассказал глава компании.