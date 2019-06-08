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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Санкции США несильно скажутся на доле российских ракет, считают в ILS

Вчера, 13:32
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкРакетно-космический центр "Прогресс" в Самаре
Ракетно-космический центр Прогресс в Самаре
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Ракетно-космический центр "Прогресс" в Самаре. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Запрет на использование российских ракет для запуска спутников в интересах Пентагона не приведет к серьезным негативным последствиям, заявил на ПМЭФ Кирк Пайшер, президент компании International Launch Services (ILS, принадлежит Центру Хруничева), которая является провайдером запусков ракет "Протон" и "Ангара" на зарубежных рынках.
"Мы не думаем, что негативные последствия для нас будут большими. При дальнейшем рассмотрении закона и оценки правил его имплементации мы сможем получить более четкое понимание дальнейших шагов с нашей стороны. В настоящее время, если рассмотреть весь объем санкций, то нет ни одной, которая создала бы препятствия использованию российских носителей для выявления коммерческих полезных нагрузок", - сказал он журналистам.
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Пайшер напомнил, что недавно обнародованные требования о прекращении использования российских ракет с 31 декабря 2022 года для запуска спутников в интересах Пентагона вступили в силу ещё в декабре 2017 года.
"Те новости, которые сейчас появляются в прессе, они связаны с мерами по реализации, имплементации этого закона. Это не вводит ограничений на использование российских носителей в коммерческих целях, законодательство вводит ограничение на использование государственными органами США возможности выводить свои нагрузки в интересах минобороны США на российских носителях", - пояснил Пайшер.
В то же время, по его словам, в истории запусков российских носителей ещё не было случая, чтобы они использовались для выведения полезной нагрузки в интересах минобороны США.
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Запретить и не пущать: США испугались партнерства с Россией в космосеАмериканское военное ведомство внесло Россию в список стран, с которыми запрещено сотрудничество при космических пусках.
Кроме того Пайшер рассказал, что запрет относится к запуску спутников двойного назначения, где одна часть используется в коммерческих целях, вторая - в оборонных.
"Некоторое время назад такие полезные нагрузки имели большую популярность, чем сегодня. При этом по статистике у нас получался запуск одного такого спутника раз в два года", - сказал он.
Также запрет распространяется на коммерческие спутники, если они были выведены на российском носителе, то госорганы США не смогут использовать возможности этих спутников в оборонном назначении в интересах США. "Все это подаётся в контексте кибербезопасности", - рассказал глава компании.
"В настоящее время мы пытаемся понять, в чем заключаются эти правила и каким образом мы можем соответствовать этим требованиям, чтобы мы не повлияли негативно на кибербезопасность, и, соответственно, свести к минимуму негативные последствия использования российских носителей для выведения коммерческих спутников", - рассказал он.
Введение санкций против России и ответные шаги
1 сентября 2017, 14:00
Введение санкций против России и ответные шаги
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Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019СанкцииРоссияСША
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