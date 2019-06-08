Кудрин рассказал о рецепте борьбы с "триллионной" коррупцией в России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Справиться с коррупцией в России позволит внедрение лучших практик по открытости органов государственной власти, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на ПМЭФ.

"У нас есть проблема эффективности госуправления, коррупции. Считаю, что если введем лучшие практики, которые используются в мире, по открытости органов власти, то минимум на 50 процентов мы с коррупцией справимся. С той самой жестокой, тайной, миллиардной, триллионной коррупцией", — сказал он.

Для этого, по мнению Кудрина, надо предпринять три шага. Первый — обеспечить полноту и достоверность ведомственных баз данных.

"Сегодня министерства не выполняют законодательство по открытости", — отметил Кудрин.

Аудитором открытости министерств и ведомств станет Счетная палата. "Будем проверять качество баз данных. Вообще с ними невозможно иногда работать", — сказал глава палаты.

"Второй шаг — понятным языком писать все наши шаги, наши законы, наши проекты излагать. Был хороший опыт, когда законопроекты выставлялись на дискуссию. Сейчас это практически прекращено", — добавил Кудрин.

"Третий шаг — это открытый диалог. Обратная связь должна иметь разные форматы", — считает он.