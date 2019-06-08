Вашингтон продолжает управлять Украиной и при Зеленском, заявил Медведчук

Киевом сегодня управляют извне ‒ «коллективный Запад», и в первую очередь Вашингтон. Внешнее управление Украиной началось в 2014 году и наблюдалось все время правления Порошенко. К сожалению, оно продолжается и при президенте Зеленском.#политика #ЗеКоманда #Зеленський #Украина pic.twitter.com/0SrFrMwZdC