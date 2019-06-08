Вашингтон продолжает управлять Украиной и при Зеленском, заявил Медведчук

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Внешнее управление Украиной из Вашингтона продолжается и при президенте Владимире Зеленском, считает глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.
"Киевом сегодня управляют извне ‒ "коллективный Запад", и в первую очередь Вашингтон. Внешнее управление Украиной началось в 2014 году и наблюдалось все время правления Порошенко. К сожалению, оно продолжается и при президенте Зеленском", - заявил Медведчук в субботу в своем микроблоге в Twitter.
Киевом сегодня управляют извне ‒ «коллективный Запад», и в первую очередь Вашингтон. Внешнее управление Украиной началось в 2014 году и наблюдалось все время правления Порошенко. К сожалению, оно продолжается и при президенте Зеленском.#политика #ЗеКоманда #Зеленський #Украина pic.twitter.com/0SrFrMwZdC— Виктор Медведчук (@MedvedchukVV) 8 июня 2019 г.
Ранее американский спецпредставитель по Украине Курт Волкер в преддверии второго тура президентских выборов, который состоялся 21 апреля 2019 года, заявил, что США продолжат поддерживать Украину и задержатся там надолго.