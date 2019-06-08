Путин поздравил победителей конкурса "Моя страна — моя Россия"

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил победителей Всероссийского конкурса "Моя страна – моя Россия", отметив, что проекты участников демонстрируют большой неисчерпаемый потенциал молодого поколения, телеграмма размещена на сайте Кремля.
По словам Путина, форум является авторитетной и востребованной площадкой для привлечения молодежи к решению актуальных задач социально-экономического развития регионов РФ.
"Отмечу, что представленные в ходе конкурса инициативы наглядно демонстрируют большой, поистине неисчерпаемый созидательный потенциал нашей молодёжи. Чувствуется, что участников искренне волнует будущее родного края, своих городов и посёлков, что они стремятся внести личный вклад в их подъем и процветание, не остаются в стороне от дел", - говорится в телеграмме.
Российский лидер также подчеркнул, что участники форума предлагают интересные подходы в решении таких вопросов, как совершенствование инфраструктуры, создание комфортных условий для жизни, учебы и работы, благоустройство территорий, сохранение их колорита, исторических и культурных традиций.
В завершение Путин выразил уверенность, что энергия и активная жизненная и гражданская позиция позволят участникам добиться успехов и осуществить намеченные планы.