Путин поздравил победителей конкурса "Моя страна — моя Россия"

"Отмечу, что представленные в ходе конкурса инициативы наглядно демонстрируют большой, поистине неисчерпаемый созидательный потенциал нашей молодёжи. Чувствуется, что участников искренне волнует будущее родного края, своих городов и посёлков, что они стремятся внести личный вклад в их подъем и процветание, не остаются в стороне от дел", - говорится в телеграмме.