В Сирию за сутки вернулись более 900 беженцев

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Свыше 900 человек вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 904 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 374 чел. (женщин – 112, детей – 191), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 530 чел. (женщин – 159, детей – 270)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток граждане Сирии не возвращались.