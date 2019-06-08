РЖД и РЭЦ договорились о совместной реализации экспортных проектов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – РИА Новости. ОАО "РЖД" и АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) договорились о сотрудничестве в реализации железнодорожных экспортных и инвестиционных проектов, сообщили в пресс-службе РЭЦ.

Генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров и генеральный директор АО "РЭЦ" Андрей Слепнев на Петербургском экономическом форуме подписали "дорожную карту" совместных действий РЖД и РЭЦ по поддержке развития несырьевого неэнергетического экспорта, отмечается в сообщении.

Стороны договорились выстраивать сотрудничество в сфере реализации экспортных и инвестиционных проектов в железнодорожной отрасли, совместно разрабатывать механизмы взаимодействия по поиску иностранных заказчиков и российских поставщиков, разрабатывать оптимальных схемы проектного финансирования.

"Дорожная карта определяет участие группы компаний Российского экспортного центра в перспективных зарубежных проектах холдинга "РЖД", например, в Индии. Важным направлением в сотрудничестве является реализация мероприятий по развитию железнодорожной инфраструктуры в Монголии и странах ближнего зарубежья", - сказал Слепнев.