Филиппины рассчитывают на встречу Путина и Дутерте до конца года

Президент Филиппин Родриго Дутерте и президент РФ Владимир Путин во время встречи. Архивное фото

Президент Филиппин Родриго Дутерте и президент РФ Владимир Путин во время встречи

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Манила рассчитывает провести встречу президентов России и Филиппин Владимира Путина и Родриго Дутерте до конца года, дата и место пока согласовываются, заявил РИА Новости филиппинский посол в РФ Карлос Соррета.

"Да, планы есть (провести встречу). Не могу пока говорить о дате - до конца года", - заявил он в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Дипломат при этом отказался уточнить, пройдет ли встреча в рамках международного форума или возможна организация двустороннего визита.