Филиппины рассчитывают на встречу Путина и Дутерте до конца года

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Манила рассчитывает провести встречу президентов России и Филиппин Владимира Путина и Родриго Дутерте до конца года, дата и место пока согласовываются, заявил РИА Новости филиппинский посол в РФ Карлос Соррета.
"Да, планы есть (провести встречу). Не могу пока говорить о дате - до конца года", - заявил он в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
Дипломат при этом отказался уточнить, пройдет ли встреча в рамках международного форума или возможна организация двустороннего визита.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, с 2006 года - под патронатом и при участии президента РФ. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.