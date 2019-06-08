На Синае ликвидировали экстремистов, причастных к нападению на полицейских

КАИР, 8 июн - РИА Новости. Силы безопасности Египта ликвидировали в субботу четырех террористов, причастных к недавнему нападению на полицейский КПП на Синайском полуострове в районе города эль-Ариш, сообщил новостной портал Силы безопасности Египта ликвидировали в субботу четырех террористов, причастных к недавнему нападению на полицейский КПП на Синайском полуострове в районе города эль-Ариш, сообщил новостной портал "Йоум7"

Накануне сообщалось, что египетские силовики уничтожили еще восемь террористов на севере Синайского полуострова.

Рейды на Синае проводятся в рамках операции по преследованию боевиков, напавших в минувшую среду на блокпост в окрестностях города Эль-Ариш. Тогда погибли восемь силовиков. Ответственность за нападение взяла группировка "Вилаят Сина", которая принадлежит к запрещенному во многих странах мира, в том числе в России, "Исламскому государству"*.

Синайский полуостров остается одним из самых напряженных регионов в Египте. Орудующие здесь экстремисты периодически совершают нападения на военных и полицейских. На Синае уже больше года проводится масштабная антитеррористическая операция. За это время уничтожены и задержаны сотни экстремистов.