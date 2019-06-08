В Киргизии митингующие потребовали прекратить политические преследования

БИШКЕК, 8 июн - РИА Новости. Митингующие в Киргизии потребовали от президента Сооронбая Жээнбекова прекратить политические преследования, сообщили РИА Новости в субботу в политсовете социал-демократической партии республики (СДПК).

В субботу в Бишкеке прошел митинг “За реальную борьбу с коррупцией”, организаторами которого были члены политсовета СДПК и экс-президент Алмазбек Атамбаев. В митинге приняли участие несколько сотен человек. По итогам собрания участники приняли резолюцию с требованиями к действующей власти.

“Мы требуем, чтобы президент Сооронбай Жээнбеков прекратил политическое преследование неугодных его режиму политиков и общественных деятелей. Политические заключенные должны быть освобождены”, - говорится в резолюции.

Также митингующие потребовали прекращения “позорной практики имитации борьбы с коррупцией и практики давления со стороны лиц из окружения президента на суды и правоохранительные органы”.

“Госкомитет Нацбезопасности и министерство внутренних дел должны перестать заниматься политическим сыском. Назрела необходимость вывести Антикоррупционную службу из структуры ГКНБ. Усилия спецслужб должны быть сосредоточены на их прямых функциях: контрразведке, борьбе с терроризмом и экстремизмом. А органам внутренних дел следует заняться своими прямыми обязанностями в сфере охраны общественного порядка”, - написали в резолюции участники митинга.