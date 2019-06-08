Вакарчук заявил, что шоумен Сергей Притула идет в Раду с его партией

КИЕВ, 8 июн – РИА Новости. Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что украинский шоумен Сергей Притула идет на внеочередные выборы в Верховную раду от его партии.
Вакарчук ранее заявил, что возглавляемая им партия "Голос" будет участвовать в предстоящих парламентских выборах на Украине. Он призвал граждан Украины присоединяться к его партии и добавил, что окончательный список членов политсилы, как и ее программа, будут сформированы и представлены на съезде.
"Сергей Притула присоединился к команде "Голос" и идет с нами на выборы в парламент! Большая честь для меня, друг! Вместе - сила", - написал Вакарчук в микроблоге Twitter в субботу.
Тут така справа...) Сергій Притула долучився до команди #Голос і йде з нами на вибори в Парламент! Велика честь для мене, друже! Разом- сила! https://t.co/XR61Tj44Ix— Sviatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 8 июня 2019 г.
Притула - украинский телеведущий, актер, автор и сопродюсер скетч-шоу "Файна Юкрайна" и "Варьяты-шоу". В 2006-2009 годах работал резидентом "Comedy Club UA".
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.