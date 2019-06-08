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РИА Новости

Вакарчук заявил, что шоумен Сергей Притула идет в Раду с его партией

11:19
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер украинской рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук
Лидер украинской рок-группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Лидер украинской рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук. Архивное фото
КИЕВ, 8 июн – РИА Новости. Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что украинский шоумен Сергей Притула идет на внеочередные выборы в Верховную раду от его партии.
Вакарчук ранее заявил, что возглавляемая им партия "Голос" будет участвовать в предстоящих парламентских выборах на Украине. Он призвал граждан Украины присоединяться к его партии и добавил, что окончательный список членов политсилы, как и ее программа, будут сформированы и представлены на съезде.
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"Сергей Притула присоединился к команде "Голос" и идет с нами на выборы в парламент! Большая честь для меня, друг! Вместе - сила", - написал Вакарчук в микроблоге Twitter в субботу.
Притула - украинский телеведущий, актер, автор и сопродюсер скетч-шоу "Файна Юкрайна" и "Варьяты-шоу". В 2006-2009 годах работал резидентом "Comedy Club UA".
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.
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Святослав ВакарчукВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
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