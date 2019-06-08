Вакарчук заявил, что шоумен Сергей Притула идет в Раду с его партией

КИЕВ, 8 июн – РИА Новости. Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что украинский шоумен Сергей Притула идет на внеочередные выборы в Верховную раду от его партии.

Вакарчук ранее заявил, что возглавляемая им партия "Голос" будет участвовать в предстоящих парламентских выборах на Украине. Он призвал граждан Украины присоединяться к его партии и добавил, что окончательный список членов политсилы, как и ее программа, будут сформированы и представлены на съезде.