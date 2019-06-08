Россия за сутки зафиксировала 12 нарушений перемирия в Сирии

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 12 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - 16, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ в Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 12 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - 16, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ в Facebook

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 12 случаев стрельбы в провинциях: Латакия - 10, Хама - два. Турецкой частью представительства зафиксировано 16 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо - один, Идлиб - один, Хама - 14", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в течение суток Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарных акций не проводил.