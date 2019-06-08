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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Причин прекращать производство SSJ100 нет, считает вице-премьер Борисов

10:11
1975
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет Sukhoi Superjet 100
Самолет Sukhoi Superjet 100
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Самолет Sukhoi Superjet 100. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Прекращать производство самолёта Sukhoi Superjet 100, как и пересматривать весь проект, после катастрофы в Шереметьево нет необходимости, заявил журналистам вице-премьер Юрий Борисов на Петербургском международном экономическом форуме.
"Накал страстей после катастрофы спадает, разум берет свое. Подвергать сомнению сам проект нет никаких причин. Рыночный спрос на внутреннем российском рынке и за рубежом сохраняется. Проект должен продолжаться. Выпуск самолёта никаких оснований прекращать нет", - сказал он.
Самолет Sukhoi Superjet 100
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"Сегодня нет никаких подтверждений, что авиакатастрофа в Шереметьево произошла по вине самолета", - добавил вице-премьер.
По его словам, даже попадание в самолёт молнии не привело к необратимым последствиям.
Причинами авиакатастрофы, отметил Борисов, стала "совокупность факторов, в том числе и человеческих". В то же время он заявил, что не хотел бы обвинять экипаж. "Не хотелось бы вешать вину на пилотов", - сказал он.
Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в "Шереметьево" и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Согласно данным Гидрометцентра России, в воскресенье в Подмосковье наблюдалась гроза. По данным СК РФ, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек. Выжили четыре члена экипажа из пяти и 33 пассажира.
Самолет Sukhoi Superjet 100
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Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019Sukhoi SuperjetРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Как обычно ! Ни кто не виноват! А техника... ну что жжж. - Я его слепила из того, что было...
8 июня, 10:40
ddima472
1500006
Еще бы открывали и строили джет с такой помпой а теперь получить по шапке и отвечать за промашки ни кто не хочет...решили оставить как есть...
8 июня, 10:59
сергей гриньков
1100104
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