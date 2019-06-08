Причин прекращать производство SSJ100 нет, считает вице-премьер Борисов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Прекращать производство самолёта Sukhoi Superjet 100, как и пересматривать весь проект, после катастрофы в Шереметьево нет необходимости, заявил журналистам вице-премьер Юрий Борисов на Петербургском международном экономическом форуме.

"Накал страстей после катастрофы спадает, разум берет свое. Подвергать сомнению сам проект нет никаких причин. Рыночный спрос на внутреннем российском рынке и за рубежом сохраняется. Проект должен продолжаться. Выпуск самолёта никаких оснований прекращать нет", - сказал он.

"Сегодня нет никаких подтверждений, что авиакатастрофа в Шереметьево произошла по вине самолета", - добавил вице-премьер.

По его словам, даже попадание в самолёт молнии не привело к необратимым последствиям.

Причинами авиакатастрофы, отметил Борисов, стала "совокупность факторов, в том числе и человеческих". В то же время он заявил, что не хотел бы обвинять экипаж. "Не хотелось бы вешать вину на пилотов", - сказал он.