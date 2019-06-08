ОАК ведёт работы по ускорению сервисного обслуживания SSJ, заявил Борисов

"Ещё в декабре 2018 года я давал поручение ОАК повернуться лицом к тематике послепродажного обслуживания на всем жизненном цикле самолёта. По низкому налету Superjet претензии приходили и раньше, и претензии были заслужены: мы отстаём в организации сервиса и текущего ремонта. Поэтому, конечно, ОАК сейчас разрабатывает комплексную программу по увеличению налета самолёта Superjet, - сказал Борисов.