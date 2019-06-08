В ВСУ заявили, что имеют право отвечать на обстрелы в Донбассе

КИЕВ, 8 июн – РИА Новости. Командование операции объединенных сил Украины в Донбассе заявило, что военные имеют право вести огонь в ответ на обстрелы позиций силовиков в Донбассе.

Как говорится в сообщении пресс-центра штаба операции объединенных сил Украины в Facebook в субботу, события ночного боя 7 июня в Донбассе стали поводом для "необоснованных обвинений командования объединенных сил в якобы запрете подразделениям вести огонь на предупреждение, что не соответствует действительности".

"Командование объединенных сил со всей полнотой ответственности заявляет, что командиры подразделений объединенных сил имеют и постоянно используют право применять оружие по противнику по своему решению в случае возникновения угрозы жизни личному составу и гражданскому населению, а также возникновения угрозы потери нашей территории", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оружие применяется "исходя из характера и степени угрозы".

Ранее представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кучма заявил, что военные должны перестать отвечать на провокационные обстрелы противника ради установления "режима тишины". Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил в пятницу, что возбудил уголовные дела из-за предложения запретить открывать украинским силовика ответный огонь в Донбассе и снять блокаду с региона.