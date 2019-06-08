В Москве в пятницу зафиксировали самую высокую температуру с начала года

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Минувшая пятница стала самым теплым днем с начала года, температура в столице почти достигла отметки в 31 градус тепла, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды Минувшая пятница стала самым теплым днем с начала года, температура в столице почти достигла отметки в 31 градус тепла, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Ранее специалист "Фобос" Александр Синенков сообщил РИА Новости, что пятница уже к 15.00 стала самым теплым днем с начала 2019 года, температура в столице на тот момент составила 30,6 градусов тепла.

"Максимальная температура вчера составила 30,9 градуса, это первые плюс 30 в Москве в этом году, вчерашний день стал самым теплым с начала года", - сказал Леус.