Премьер Пакистана в письме к Моди заявил о готовности решить проблемы

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 июн - РИА Новости. Премьер-министр Пакистана Имран Хан направил письмо своему индийскому коллеге Нарендре Моди, в котором выразил готовность начать переговоры по всему комплексу двусторонних проблем, включая вопрос о принадлежности спорного региона Кашмир, сообщает телеканал Премьер-министр Пакистана Имран Хан направил письмо своему индийскому коллеге Нарендре Моди, в котором выразил готовность начать переговоры по всему комплексу двусторонних проблем, включая вопрос о принадлежности спорного региона Кашмир, сообщает телеканал Geo TV

Согласно его данным, в письме Хан поздравил Моди со вступлением в должность премьер-министра Индии на второй срок подряд и призвал его к сотрудничеству на благо всего региона. Отмечается, что в своем послании лидер Пакистана подтвердил решимость "урегулировать все накопившиеся проблемы" между двумя соседними странами. Индия пока никак официально не отреагировала на данное предложение.

Представители официального Нью-Дели неоднократно заявляли, что возобновление полноформатного диалога с Исламабадом невозможно до тех пор, пока последний не перестанет поддерживать действующие на территории Пакистана террористические группировки.

В настоящее время в отношениях между Индией и Пакистаном сохраняется напряженность из-за нападения на колонну военизированной полиции, которое произошло 14 февраля в индийском штате Джамму и Кашмир. Ответственность за случившееся взяла на себя группировка "Джаиш-е-Мухаммад", руководитель которой Масуд Азхар базируется в Пакистане. Жертвами атаки в тот день стали 45 человек.