В Гонконге задержали четырех подозреваемых в нападениях на полицейских

ПЕКИН, 8 июн – РИА Новости. Полиция Гонконга задержала четырех мужчин, подозреваемых в причастности к нападению на сотрудников правопорядка с использованием бутылок с зажигательной смесью, известных также как "коктейль Молотова", говорится в обнародованном в субботу заявлении на сайте местной полиции.

"Полиция к настоящему моменту задержала четверых мужчин по (подозрению в причастности – ред.) к двум поджогам с применением бутылок с зажигательной смесью в Гонконге", - говорится в заявлении.

Два подряд нападения на полицию города произошли в пятницу с разницей в несколько часов. Первое произошло утром, патрульные заметили на улице в районе Ваньчай мужчину с подозрительной бутылкой в руках, когда они попытались к нему приблизиться, неизвестный бросил "коктейль Молотова" в стражей правопорядка и скрылся. Второе нападение произошло несколькими часами позже, когда злоумышленник бросил бутылку с зажигательной смесью в стену полицейского участка, после чего скрылся на автомобиле с замазанными номерами в неизвестном направлении.

В результате двух провокационных нападений никто не пострадал, однако полиция развернула крупную операцию по поиску злоумышленников по всему городу. Четверо мужчин в возрасте от 22 до 60 лет были задержаны после того, как полиции удалось обнаружить и осуществить перехват автомобиля Mercedes-Benz черного цвета, который был замечен в обоих местах нападений.

Одного из мужчин задержали во время перехвата автомобиля, у него, как удалось установить, есть криминальное прошлое, связанное именно с преднамеренными поджогами. Еще трое были задержаны позже по адресу, на который был зарегистрирован автомобиль.

Местные СМИ пишут, что задержанные, возможно, имеют отношение к крупной организованной преступной группировке, и что нападение можно расценивать как объявление “войны” службам правопорядка, тем не менее, полиция никаких заявлений, подтверждающих эту гипотезу, не делала.