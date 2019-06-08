Возможный преемник Мэй признался, что раньше употреблял наркотики

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Кандидат на пост главы Консервативной партии Великобритании, министр по вопросам окружающей среды Майкл Гоув признался, что более 20 лет назад принимал наркотики и сожалеет об этом, пишет газета Кандидат на пост главы Консервативной партии Великобритании, министр по вопросам окружающей среды Майкл Гоув признался, что более 20 лет назад принимал наркотики и сожалеет об этом, пишет газета Daily Mail

Премьер Великобритании Тереза Мэй в пятницу покинула пост лидера Консервативной партии, о чем она в пятницу уведомила партийный руководящий комитет. На этот пост претендуют более 10 кандидатов, наибольшие шансы на избрание у экс-главы МИД Бориса Джонсона, нынешнего министра иностранных дел Джереми Ханта, бывшего министра по вопросам Brexit Доминика Рааба и Гоува. Мэй останется премьер-министром страны до момента избрания ее преемника. Как ожидается, имя нового главы правительства станет известно во второй половине июля.

"Я употреблял наркотики несколько раз на светских мероприятиях более, чем 20 лет назад. Тогда я был молодым журналистом. Это было ошибкой. Я оглядываюсь назад и думаю, вот бы я этого не делал", - заявил 51-летний Гоув газете.

Однако он добавил, что не считает, что прошлые ошибки могут лишить человека права претендовать на пост главы Консервативной партии.

Источник также сообщил изданию, что Гоув признался в употреблении кокаина.

О предстоящей отставке Мэй объявила в конце мая. Сделать это ее вынудили однопартийцы, включая членов кабинета министров. Они остались недовольны представленным Мэй обновленным соглашением с ЕС по Brexit.

Мэй стала вторым премьером - жертвой Brexit. Она заняла пост главы кабинета министров летом 2016 года, оставшись единственным кандидатом после того, как ее конкуренты либо сами сняли свои кандидатуры, либо были отсеяны в ходе внутрипартийных голосований. Ее предшественник Дэвид Кэмерон принял решение уйти в отставку после того, как большинство британцев проголосовали на референдуме за выход из ЕС, вопреки его призывам.