Мадуро раскритиковал политику США в отношении Мексики

МЕХИКО, 8 июн – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что власти США, действуя против Мексики, совершают агрессию против всей Латинской Америки.

В конце мая президент США Дональд Трамп объявил о введении с 10 июня пошлин на все товары из Мексики в 5%, которые будут увеличиваться на 5% каждый месяц до достижения 25%. На таком уровне они и останутся, пока Мексика не прекратит поток нелегальных мигрантов со своей территории, уточнил он.

"Меня возмущает агрессия против мексиканского народа, агрессия Дональда Трампа против Мексики – это агрессия против всей Латинской Америки и Карибского бассейна", - заявил Мадуро в пятницу в эфире государственного телевидения.