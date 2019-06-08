Мадуро раскритиковал политику США в отношении Мексики

МЕХИКО, 8 июн – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что власти США, действуя против Мексики, совершают агрессию против всей Латинской Америки.
В конце мая президент США Дональд Трамп объявил о введении с 10 июня пошлин на все товары из Мексики в 5%, которые будут увеличиваться на 5% каждый месяц до достижения 25%. На таком уровне они и останутся, пока Мексика не прекратит поток нелегальных мигрантов со своей территории, уточнил он.
"Меня возмущает агрессия против мексиканского народа, агрессия Дональда Трампа против Мексики – это агрессия против всей Латинской Америки и Карибского бассейна", - заявил Мадуро в пятницу в эфире государственного телевидения.
На этой неделе в Вашингтоне прошла серия переговоров американской стороны с представителями Мексики, в том числе главой МИД этой страны. Об их итогам в четверг вице-президент США Майк Пенс сообщил, что мексиканская делегация предложила "больше", чем раньше, но о том, достаточно ли этого для отказа от пошлин, будет решать Трамп.
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