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РИА Новости
Тюменская область

Глава Тюменской области проведет работу над ошибками по итогам рейтинга АСИ

00:48
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© РИА Новости / Сергей Русанов / Перейти в фотобанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор
© РИА Новости / Сергей Русанов
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Губернатор Тюменской области Александр Моор. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Тюменская область, занявшая в этом году третье место в национальном рейтинге Агентства стратегических инициатив (АСИ) по состоянию инвестиционного климата в регионах РФ, проведет работу над ошибками, заявил в пятницу журналистам на полях Петербургского международного экономического форума глава региона Александр Моор.
В пятницу ПМЭФ были объявлены результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России 2019 года. Тюменская область заняла третье место, уступив прошлогоднее лидерство Москве и Татарстану.
"Третье место – очень почетное, небольшой отрыв от лидеров. Безусловно (существует) высокая конкуренция. Мы понимаем те места, над которыми нужно работать, где нужно улучшать, потому что рейтинг сложный, состоит из показателей по четырем группам. В каждой из них мы понимаем, где мы находимся, потому что по итогам рейтинга дается более подробная таблица. И каждый год мы делали работу над ошибками. В этом году такую же работу проведем", – сказал Моор
Он отметил, что на сегодняшний день развитие регионов и команд, которые занимаются привлечением инвесторов и созданием инвестиционного климата, идет очень динамично и регионы, находясь в здоровой конкуренции друг с другом, активно обмениваются самыми лучшими практиками. Губернатор добавил, что рейтинг является хорошим инструментом для того, чтобы мобилизоваться и двигаться вперед.
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По словам Моора, ключевым условием создания благоприятного инвестиционного климата в регионе является развитие комфортной городской среды.
"Мы в Тюменской области много об этом говорим. Сегодня (существует) большое количество проектов, которые отражены в нашем бюджете, в наших государственных программах, самое главное – в региональной составляющей национального проекта по развитию комфортной городской среды", – отметил глава региона.
Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне. Пилотная апробация Национального рейтинга прошла в 2014 году в 21 субъекте РФ. Первый полномасштабный рейтинг был опубликован в 2015 году.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнёром ПМЭФ.
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Тюменская областьАлександр МоорПетербургский международный экономический форум (фонд)Тюменская областьЭкономика
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