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РИА Новости
Ханты-Мансийский Автономный Округ

Комарова назвала ключевые темы IT-форума в Югре

00:46
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГубернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова на Петербургском международном экономическом форуме-2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Интернет-безопасность и цифровая экономика станут ключевыми темами предстоящего IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС в Ханты-Мансийске, заявила губернатор Югры Наталья Комарова РИА Новости в ходе Петербургского экономического форума.
XI Международный IT-форум c участием стран БРИКС и ШОС состоится 10-11 июня в столице Ханты-Мансийского автономного округа. В деловой программе запланировано более 30 мероприятий. Как отметила Комарова, на начало текущей недели поступило около 3 тысяч заявок от участников, власти ожидают делегации более чем из 50 стран и 60 регионов РФ.
"Темы, которые мы берем за основу, созвучны тому, чем мы занимались на ПМЭФ - проблема перехода к цифровой экономике... Здесь эти вопросы рассматриваются на уровне стран, наций, а мы их выносим на повестку через региональный уровень, но с учетом международного сотрудничества", - пояснила она.
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По словам главы автономного округа, интерес к форуму остается устойчивым, и для властей Югры крайне важно его проведение, так как мероприятие мобилизует "светлые умы и предпринимательскую активность", а его участники заинтересованы в передаче опыта в вопросах интернет-безопасности, в развитии программных продуктов по формированию "умных" городов и регионов.
"Глобальная повестка - сохранение языкового многообразия и влияние на эти процессы интернета, когда английский язык пытается доминировать в мире. Мы также беспокоимся о языках коренных малочисленных народов Севера, но речь идет при этом об угрозах и французскому языку, немецкому, испанскому. Такая интересная тема, мы занимаемся ею в контексте информационных технологий и сотрудничаем с ЮНЕСКО", - добавила Комарова.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругПетербургский международный экономический форум (фонд)Наталья КомароваХанты-Мансийский АОЭкономика
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