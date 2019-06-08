Комарова назвала ключевые темы IT-форума в Югре

"Темы, которые мы берем за основу, созвучны тому, чем мы занимались на ПМЭФ - проблема перехода к цифровой экономике... Здесь эти вопросы рассматриваются на уровне стран, наций, а мы их выносим на повестку через региональный уровень, но с учетом международного сотрудничества", - пояснила она.