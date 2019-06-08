Участок "голубой" ветки московского метро закроют на два дня

"В ближайшие выходные, 8 и 9 июня, будет приостановлено движение поездов на участке Филёвской линии между станциями "Киевская" и "Кунцевская". Временные ограничения необходимы для выполнения работ по реконструкции наземного участка. Пассажиры смогут доехать до закрытых станций на бесплатных компенсационных автобусах КМ. В обычном режиме метрополитен возобновит работу в понедельник, 10 июня, в 5.30 утра", - говорится в сообщении.