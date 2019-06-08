Андрей Чибис призвал узнавать о проблемах региона не из докладов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Задача руководителя региона в современных условиях – узнавать о проблемах людей не только из докладов и аналитических справок, но и из других источников, в том числе постоянно общаясь с жителями, поделился в интервью РИА Новости врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис в рамках Петербургского экономического форума.

По словам Чибиса, который до назначения на должности врио губернатора Мурманской области в апреле этого года работал в должности замминистра строительства РФ, за небольшое время руководства регионом он сделал для себя вывод, что многие изменения возможно произвести в короткие сроки с небольшими усилиями.

"Попытки сослаться на несовершенство законов часто несостоятельны – многое можно сделать. Многие нерешаемые проблемы, горящие вопросы… Вот у нас два года были двойные платежки за электрообогрев и за тепло – мы решили эту проблему в течение полутора часов после обсуждения со всеми участниками процесса. А доходило до скандалов, до митингов. Это не потребовало денег, надо было задуматься и посмотреть со стороны", - сказал Чибис.

Второй вывод, который, по словам врио главы региона, он сделал для себя – многие изменения можно сделать быстро. Во многом поэтому он решился предложить план из более чем 100 шагов по изменению качества жизни северян.

"Этот план ста шагов не требует глобального допфинансирования, хотя какие-то средства требуются, это изменение бюджета, и депутаты нас поддержали. Но это несущественные допресурсы. Когда мы стали анализировать, на что мы тратим и что дает эффект, оказалось, что можно сделать перераспределение в рамках имеющихся сумм по тем болевым точкам, которые есть. И многие решения – управленческие", - считает Чибис.

Он отметил, что предложенные "100 шагов" – это меры, которые должны дать эффект до конца года – это изменения в сфере городской среды, медицины, рыбной отрасли. "А также те меры, которые дадут эффект в будущем – это создание научно-образовательного центра, государственно-частное партнерство, секторы, которые мы открываем сейчас. Но если мы сейчас этим не займемся, в будущем эффекта не будет", - пояснил врио главы региона.

"Если ты не чувствуешь территорию на кончиках пальцев, ты не можешь принимать системные решения", - уверен Чибис. Он пояснил, что для него важной частью работы является не только анализ докладов и справок, но и личный мониторинг ситуации, общение с людьми в улицах, во дворах, на встречах и различных мероприятиях.